Филарет раскрыл план увода в ПЦУ Киево-Печерской лавры

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Патриарх Филарет

Почётный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) выразил уверенность, что Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра могут законным образом перейти к новой церкви страны. По его словам, после принятия Радой закона об изменении юрисдикции религиозных общин государство сможет вернуть святыни с помощью юридического механизма.

Филарет добавил, что Киево-Печерская лавра — это якобы украинская святыня и «должна принадлежать украинской церкви, а не российской». Об этом он заявил в интервью телеканалу ТСН.

«Рада приняла механизм, как общество может перейти в „новую церковь“. Они должны, пользуясь этим законом, собрать братию. Они должны перерегистрироваться в Российскую православную церковь, а они не захотят, и тогда они не будут иметь права юридического лица. А не будут иметь права юридического лица — лишатся многого, в частности и лавры», — сказал Филарет.

Ранее News.ru сообщал, что Филарет снова стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины. В таком качестве он благословил поминать его на богослужениях. Следом за собой он указал поминать и главу ПЦУ митрополита Епифания.