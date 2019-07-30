https://static.news.ru/photo/c4459618-b344-11e9-88dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

США в настоящий момент серьёзно проигрывают России и Китаю в контроле над Арктикой. Запоздалая арктическая стратегия, усовершенствованная Вашингтоном, является для него лишь шагом вперёд в борьбе с Москвой и Пекином за данный регион.

Такое мнение высказал профессор Школы международных исследований при Университете Джона Хопкинса в США Хал Брэндс в статье для Bloomberg .

По его мнению, в будущем Берингов пролив может стать новым Персидским заливом, оказывающим влияние на международную обстановку, но у американцев нет возможности противостоять там Москве. Профессор считает, что «между целями и ресурсами» Вашингтона в Арктике лежит большая пропасть.

В частности, вся американская инфраструктура за полярным кругом серьёзно устарела, а на её восстановление потребуются огромные финансовые вложения. Ещё одна проблема Вашингтона заключается в непростых отношениях с союзниками. Так, Канада считает Северо-Западный проход в Арктике своими территориальными водами, что не устраивает США.

Брэндс также обращает внимание, что арктическая стратегия Вашингтона разнится с политикой Белого дома по климату. Там не хотят помогать союзникам в борьбе с глобальным потеплением, но при этом обвиняют Китай в климатических изменениях. Якобы тем самым Пекин подрывает конкурентоспособность США в Арктике.

Ранее News.ru сообщал, что воздушно-десантные войска России в 2019 году проведут самые масштабные учения в своей новейшей истории. В ходе манёвров будут отработаны оперативное усиление группировки войск и высадка десантов в условиях горно-равнинной местности. Несколько этапов манёвров, запланированных на осень, пройдут в Арктике: на территории от Новой Земли до Новосибирских островов будут действовать мотострелковые бригады. В последний раз такие масштабные учения со слепой высадкой проводились в 1981 году.