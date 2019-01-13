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Федерация японского бизнеса подверглась кибератаке

Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Хакеры атаковали Федерацию японского бизнеса (Кэйданрэн).

Украдена информация, предназначенная для обмена с японским правительством. По данным газеты Asahi, которая ссылается на материалы британских и японских спецслужб, за кибератаку ответственна связанная с Китаем хакерская группировка APT10. Сообщается, что вредоносная программа была внедрена злоумышленниками ещё в 2014 году. В течение последующих лет вирус распространился по всем подразделениям Кэйданрэн, которые имеют отношение к экономическим связям с Китаем.

Ранее News.ru писал о том, что федеральных чиновников и госслужащих в субъектах обязали подсчитывать срок простоя государственных информационных систем в результате кибератак. Сводную оценку правительству должна предоставлять Минкомсвязь ежегодно 1 сентября.


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