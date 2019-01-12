ФБР сомневается в преданности Трампа США

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Президент США Дональд Трамп

В отношении президента США Дональда Трампа проводится проверка на предмет того, может ли он тайно сотрудничать с Россией. Расследование проводит ФБР.

По словам источников газеты The New York Times, подозрения появились после того, как в 2017 году Трамп уволил назначенного Бараком Обамой главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми. Тогда в ведомстве предположили, что глава государства находится под влиянием Москвы и предпринимает попытки мешать правосудию.

Ранее News.ru писал о том, что нынешний шатдаун в Штатах побил рекорд предыдущего. При Билле Клинтоне правительство страны частично приостанавливало работу на 21 день — с 16 декабря 1995 года по 5 января 1996 года. При Трампе оно не работает с 22 декабря прошлого года и по сей день.