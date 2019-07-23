https://static.news.ru/photo/3d891834-ad5e-11e9-80c9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Antonio Melita/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия по-прежнему оказывает вмешательство в избирательные процессы в США, считает директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей. Об этом он заявил 23 июля на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США.

Россияне абсолютно настроены на то, чтобы попытаться вмешаться в наши выборы, прежде всего посредством иностранного влияния, — передаёт его слова ТАСС .

Председатель комитета Линдси Грэм при этом задал вопрос, означает ли сказанное, что Москва продолжает вмешиваться в избирательные процессы, несмотря на все санкции, применённые Вашингтоном.

На мой взгляд, пока они [россияне] не прекратили [вмешиваться], их в достаточной степени не сдерживают, — сказал директор ФБР.

Ранее президент России Владимир Путин отрёкся от обвинений во вмешательстве в американские выборы. Заявление об этом он сделал в ходе интервью, которое вошло в новый фильм режиссёра Оливера Стоуна, писал News.ru.