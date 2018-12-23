USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,022.88 $
МОСКВА-7°C19:41
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Falcon 9 взлетела с пятой попытки

SpaceX/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США. Она должна доставить на орбиту навигационный спутник системы GPSIII.

Из-за особых требований к этой космической миссии на этот раз первую многоразовую ступень не будут возвращать на землю, а сбросят в воды Атлантики, сообщается на сайте корпорации.

Новая система глобального позиционирования, спутник для которой несёт ракета, должна заменить используемую сейчас технологию. У неё повысится точность определения данных, также она будет менее подвержена помехам. Всего на орбиту будет отправлено 32 таких спутника.

До этого старт Falcon 9 откладывали четырежды. Ранее, как сообщал News.ru, ракету не запустили из-за сильного ветра, а до этого он был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.


#falcon9 #SpaceX #gps
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
в мире 17:56, 22 декабря 2018
Ветер помешал SpaceX отправить Falcon 9 в космос
в мире 17:04, 20 декабря 2018
SpaceX вновь отменила запуск Falcon 9
в мире 22:18, 5 декабря 2018
Первая ступень Falcon 9 упала в океан при возвращении
Лента новостей
в мире 19:32
SpaceX вывела на орбиту навигационный спутник США
спорт 19:31
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
политика 19:27
Кадыров рассказал о сложностях с рэпом
спорт 19:22
Серена Уильямс отказалась говорить о планах на будущее
в мире 19:20
Коломойский: Порошенко может сделать Украину нелегитимной
происшествия 19:19
Квартира на юге Москвы стала могилой для матери и дочери
общество 19:11
Ольга Васильева посоветовала родителям чаще читать вслух
происшествия 19:09
Подругу выпавшего из окна школьника отправят к психологу
спорт 19:08
Слуцкая прокомментировала прокат Загитовой на ЧР
общество 18:59
Школьные занятия в Челябинской области могут отменить
в мире 18:57
Франция оставит войска в восточном Средиземноморье
в мире 18:51
Макрон разочарован выводом войск США из Сирии
общество 18:50
МВД объяснило стремление осуществлять пожарный надзор
происшествия 18:48
Пьяный строитель в Хабаровске хотел зажарить медный кабель
общество 18:46
Кокорин и Мамаев должны получить разрешение для матча в СИЗО
Другие новости
в мире 19:32
SpaceX вывела на орбиту навигационный спутник США
в мире 19:20
Коломойский: Порошенко может сделать Украину нелегитимной
в мире 18:57
Франция оставит войска в восточном Средиземноморье
в мире 18:51
Макрон разочарован выводом войск США из Сирии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top