Falcon 9 взлетела с пятой попытки

https://news.ru/storage/news/5345328fc8d9e8431f30dfa1e98113ae/91fc5b14-6f6d-49cb-9437-a9c8e81cd5e9_850.jpg SpaceX/Global Look Press

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США. Она должна доставить на орбиту навигационный спутник системы GPSIII.

Из-за особых требований к этой космической миссии на этот раз первую многоразовую ступень не будут возвращать на землю, а сбросят в воды Атлантики, сообщается на сайте корпорации.

Новая система глобального позиционирования, спутник для которой несёт ракета, должна заменить используемую сейчас технологию. У неё повысится точность определения данных, также она будет менее подвержена помехам. Всего на орбиту будет отправлено 32 таких спутника.

До этого старт Falcon 9 откладывали четырежды. Ранее, как сообщал News.ru, ракету не запустили из-за сильного ветра, а до этого он был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.