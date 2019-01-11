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Falcon 9 стартовала с 10 спутниками Iridium

SpaceX/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX стартовала в Калифорнии с 10 телекоммуникационными спутниками Iridium Next. 

Трансляцию пуска вела компания SpaceX. Старт ракеты был дан в расчётное время. SpaceX намерена осуществить её посадку на плавучую платформу в Тихом океане. Группа спутников Iridium Next должна заменить на орбите спутники предыдущего поколения, предназначенные для передачи данных телефонов Iridium. 

Ранее News.ru писал, что ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США. Она должна доставить на орбиту навигационный спутник системы GPSIII. Из-за особых требований к этой космической миссии на этот раз первую многоразовую ступень не будут возвращать на землю, а сбросят в воды Атлантики.


#илонмаск #ракета #спутники
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