https://static.news.ru/photo/05cdc8d8-a307-11e9-96b2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Компания Facebook собирается к 2024 году вдвое увеличить число женщин, чернокожих и инвалидов в своём штате сотрудников. Это следует из отчёта компании о гендерном и этническом разнообразии.

Мы представляем себе компанию, штат которой спустя пять лет будет как минимум на 50% состоять из женщин, афроамериканцев, испанцев, коренных американцев, людей с ограниченными возможностями и ветеранов, — говорится в докладе.

В данный момент женщины составляют 37% от общего числа сотрудников Facebook, афроамериканцы и испанцы — 3,8% и 5,2% соответственно.

Ранее основатель соцсети Марк Цукерберг заявил, что в компании ведётся работа над политикой в отношении поддельных видеороликов, созданных с использованием нейросетей (deepfake). По его словам, целью этих действий является решение вопроса о том, что следует делать с такими кадрами. Сотрудникам организации важно понять, нужно ли блокировать доступ к такому контенту, или его стоит сохранить, отметил предприниматель, писал News.ru.