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Высокая смертность грозит украинцам исчезновением

Celestino Arce/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Смертность на Украине продолжает увеличиваться. По состоянию на конец прошлого года она почти вдвое больше рождаемости.

Согласно данным государственной службы статистики, на 100 умерших приходится только 58 новорождённых, следует из доклада ведомства.

«Данные относительно естественного и миграционного движений населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учёта временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях», — сказано в докладе Госстата.

В 2018 году численность населения страны сократилась более чем на двести тысяч человек — с 42,403 млн человек до 42,178 млн. Согласно прогнозам ООН, к 2050 году население Украины может сократиться на 18% — до 36 млн человек.

Ранее, как сообщал News.ru, в Верховной раде призвали экс-президентов Виктора Ющенко и Леонида Кравчука спасти жителей Украины от вымирания. Там отметили, что нация может исчезнуть через 180 лет, если нынешние темпы смертности и рождаемости останутся прежними.


#украина #демография #смертность #рождаемость
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