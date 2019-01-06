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Езиды высказались против вывода войск США из Сирии

imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Правозащитная группа езидов попросила американские власти отложить вывод войск с территории Сирии. По мнению её представителей, уход военного контингента США подвергнет опасности религиозные меньшинства, к которым относятся и езиды.

Правозащитники опасаются, что после вывода американских военных террористическая группировка ИГ (запрещена в России) восстановит свои позиции в Сирии, передаёт телекомпания «Аль-Джазира».

Ранее  жертвами боевиков стали свыше трёх тысяч езидов. Ещё около семи тысяч женщин и девочек подверглись сексуальному насилию.

О выводе войск из Сирии президент США Дональд Трамп объявил в декабре прошлого года. По его словам, американские военные победили террористов и для их дальнейшего присутствия на территории ближневосточного государства больше нет оснований.


#сша #сирия #выводвойск
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