Евросоюз может усилить присутствие в зонах конфликтов

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Вопрос об этом подняли в Европарламенте

Европейскому союзу следует увеличить присутствие в зонах конфликтов, в частности, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Такой позиции придерживается член Европарламента хорватский политик Дубравка Шуйца. По её мнению, в последнее время в расположенных не так далеко от европейских границ странах наблюдались непрекращающаяся дестабилизация и «крах государственных структур». Парламентарий считает, что ЕС не должен допускать, чтобы третьи страны, такие как США и Россия, и также некоторые государства союза влияли на развитие ситуации в нестабильных регионах. Она также отмечает, что в случае необходимости у Евросоюза должна быть возможность «осуществить эффективное военное вмешательство». В связи с этим она направила в Европейский совет запрос о перспективах создания военных подразделений, которые союз смог бы использовать в операциях за рубежом.

«Собирается ли совет запустить инициативы по формированию воинских подразделений под командованием Евросоюза, которые по решению парламента или с помощью другой соответствующей процедуры можно будет задействовать за границей в ситуациях, представляющих значительный интерес для ЕС?» — говорится в документе.

Подобные запросы не стоит расценивать как попытку изменить баланс сил в зонах конфликтов, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Главной целью таких заявлений он называет демонстрацию независимости ЕС от США в военной сфере.

«Мы можем привести примеры отдельных стран, которые предпринимали какие-то попытки изменить баланс сил на Ближнем Востоке либо как-то повлиять на отдельные страны региона: та же самая Франция. Но это очень скоротечные операции», — цитирует эксперта RT.

В своём запросе Шуйца, помимо прочего, выразила одобрение действующим проектам оборонной интеграции стран — членов Евросоюза.

«Целесообразными представляются усилия по созданию Европейского оборонного союза, а также инициатива Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO) <…>», — говорится в документе.

На данный момент в рамках ЕС существует несколько форматов оборонной интеграции. Однако единственной развёрнутой частью является франко-немецкая бригада, численность которой составляет пять тысяч человек. В 2007 году было объявлено о развертывании 18 батальонных боевых групп ЕС численностью по 1,5 тыс. человек каждая. В 2017 году Евросоюз официально запустил программу PESCO. Tashana Batista/Xinhua/Global Look Press Члены программы PESCO

Разговоры о собственной общеевропейской армии, боевых группах, корпусе или других военных формированиях ведутся в Европе уже десятки лет, однако не имеют дальнейшего развития. Активно обсуждать эту тему в последнее время начали с подачи французского лидера Эммануэля Макрона, который заявил, что общеевропейская армия должна ослабить зависимость от США. Сторонником этой идеи выступает также Германия, а главным противником — Великобритания. За пределами Евросоюза к инициативе негативно относятся Соединённые Штаты, которые опасаются, что формирование независимых вооруженных сил может подорвать роль НАТО. Президент США Дональд Трамп назвал заявление Макрона «оскорбительным».

Константин Блохин считает, что данную инициативу будет трудно реализовать. Первая причина — большое число стран, которые входят в состав Евросоюза.

«Очень трудно будет координировать действия, ведь в Евросоюзе множество стран. Даже на уровне НАТО мы видим, как эта координация хромает», — заявил эксперт.

Вторая причина, по которой создание общеевропейской армии представляется трудноосуществимой задачей, — нежелание европейцев тратить на это деньги.

«Европейцы слишком озабочены поддержанием своего комфортного уровня жизни и не будут тратить сотни миллиардов долларов на создание мощных армий, способность поддержания стабильности в целых регионах», — заявил Блохин, отметив, что такие расходы Европе не по плечу.

Директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт также считает, что бюджет, которым на сегодняшний день располагает ЕС, не позволяет говорить о создании единых вооружённых сил.