Евросоюз выступил в поддержку Хуана Гуайдо

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Федерика Могерини

Власти Евросоюза поддержали Национальную ассамблею Венесуэлы, которую возглавляет оппозиционер Хуан Гуайдо, провозгласивший себя исполняющим обязанности президента страны.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала законодательный орган демократически избранным институтом и призвала восстановить его полномочия. По её словам, граждане страны имеют право свободно выбирать лидеров и определять своё будущее. Кроме того, ЕС призвал немедленно начать политический процесс, который приведёт к свободным и заслуживающим доверие выборам в Венесуэле, говорится в заявлении Могерини, опубликованном на сайте Совета Евросоюза.

Как писал News.ru, 23 января оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принёс присягу. Вскоре после того как США признали его законным президентом, действующий глава государства Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном и дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Помимо США кандидатуру Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия признаёт законно избранным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, и позиция Кремля в этом вопросе не поменяется. Того же мнения придерживаются власти Мексики.