Евросоюз выступил в поддержку Хуана Гуайдо

Власти Евросоюза поддержали Национальную ассамблею Венесуэлы, которую возглавляет оппозиционер Хуан Гуайдо, провозгласивший себя исполняющим обязанности президента страны.
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала законодательный орган демократически избранным институтом и призвала восстановить его полномочия. По её словам, граждане страны имеют право свободно выбирать лидеров и определять своё будущее. Кроме того, ЕС призвал немедленно начать политический процесс, который приведёт к свободным и заслуживающим доверие выборам в Венесуэле, говорится в заявлении Могерини, опубликованном на сайте Совета Евросоюза.
Как писал News.ru, 23 января оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принёс присягу. Вскоре после того как США признали его законным президентом, действующий глава государства Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном и дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Помимо США кандидатуру Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия признаёт законно избранным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, и позиция Кремля в этом вопросе не поменяется. Того же мнения придерживаются власти Мексики.