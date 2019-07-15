https://static.news.ru/photo/39831f32-a746-11e9-b789-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xu Suhui/XinHua/Global Look Press

Евросоюз намерен в следующем году значительно сократить помощь Турции. Европейскому инвестиционному банку предложено пересмотреть кредитную деятельность в этой стране.

Особенно это коснётся кредитов, выдаваемых по государственным проектам. Это ответ ЕС на бурение в водах Кипра, которое ведёт Анкара, говорится в сообщении Совета ЕС . Евросоюз также намерен прекратить переговоры с Турцией по соглашению о воздушном сообщении.

Турция же, напротив, считает, что имеет полное право на месторождение газа, найденного в ИЭЗ Кипра. Сейчас там находятся две турецкие буровые установки — «Фатих» и «Явуз».

Ранее News.ru сообщал, что Турция планирует организовать совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган.