https://static.news.ru/photo/62d103bc-9068-11e9-8cc7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Существует высокий риск просчёта при оценке ситуации в Оманском заливе, где произошла атака на танкеры. С таким заявлением выступила генсекретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид.

Риск просчёта остаётся высоким, особенно в отсутствие диалога, — сказала политик.

Она призвала заинтересованные стороны проявлять сдержанность, а также избегать дальнейшей эскалации.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению со стороны неустановленных лиц. Пострадавшие суда принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей были эвакуированы сразу после инцидента.

Как ранее писал News.ru, США хотят помешать Ирану экспортировать нефть, поэтому Вашингтон обвинил Тегеран в причастности к инциденту. Таким образом президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что у военных есть доказательства, раскрывающие роль Исламской Республики в этой ситуации.