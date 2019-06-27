Евросоюз официально продлил на полгода экономические санкции в отношении России.
Решение принял Совет ЕС по ходатайству канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона на саммите Евросоюза 20–21 июня 2019 года, которые предоставили информацию о состоянии выполнения Минских соглашений, говорится в письменном заявлении ЕС.
Таким образом, экономические санкции против России продлены до 31 января 2020 года, информирует
Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.
Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что подтверждение полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стало разрывом «санкционной цепи» вокруг Российской Федерации.
Глава делегации подчеркнул, что у России появилась возможность полноценно представлять интересы страны и интересы народа в Совете Европы, а также прекратить украинскую пропаганду, писал News.ru.