https://static.news.ru/photo/57b76078-98da-11e9-81c8-fa163e074e61_1024.jpg Ангела Меркель и Эммануэль Макрон Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Евросоюз официально продлил на полгода экономические санкции в отношении России.

Решение принял Совет ЕС по ходатайству канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона на саммите Евросоюза 20–21 июня 2019 года, которые предоставили информацию о состоянии выполнения Минских соглашений, говорится в письменном заявлении ЕС.

Таким образом, экономические санкции против России продлены до 31 января 2020 года, информирует ТАСС .

Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что подтверждение полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стало разрывом «санкционной цепи» вокруг Российской Федерации.

Глава делегации подчеркнул, что у России появилась возможность полноценно представлять интересы страны и интересы народа в Совете Европы, а также прекратить украинскую пропаганду, писал News.ru.