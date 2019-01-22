Евросоюз не стал торговым партнёром Киева

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Европейский союз стал торговым партнёром Киева.
«С учетом того, что сильно упал торговый оборот между Россией и Украиной по сравнению с 2013 годом, это говорит лишь о том, что просто доля Европы увеличилась, а не усилились отношения между государствами. К тому же Европа — это не одна страна, а 28», — сказал Дудчак в интервью ФАН.
По его словам, после переворота никто не хочет инвестировать в Украину.
Как ранее писал News.ru, Пётр Порошенко уверен, что в течение ближайших трёх лет страну ждёт заметное улучшение качества жизни.
По его мнению, Украина уверенно движется к европейскому уровню жизни. Этому способствует ряд проведённых реформ. Согласно поправкам в конституцию, внесённым Порошенко и одобренным парламентом, Украина берёт курс на ЕС и НАТО.