Евросоюз не стал торговым партнёром Киева

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Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Европейский союз стал торговым партнёром Киева.

«С учетом того, что сильно упал торговый оборот между Россией и Украиной по сравнению с 2013 годом, это говорит лишь о том, что просто доля Европы увеличилась, а не усилились отношения между государствами. К тому же Европа — это не одна страна, а 28», — сказал Дудчак в интервью ФАН.

По его словам, после переворота никто не хочет инвестировать в Украину.

Как ранее писал News.ru, Пётр Порошенко уверен, что в течение ближайших трёх лет страну ждёт заметное улучшение качества жизни.

По его мнению, Украина уверенно движется к европейскому уровню жизни. Этому способствует ряд проведённых реформ. Согласно поправкам в конституцию, внесённым Порошенко и одобренным парламентом, Украина берёт курс на ЕС и НАТО.