Массовый митинг проходит в Киеве в поддержку журналистов у здания телеканала NewsOne в Киеве. Протестующие требуют от президента Украины Владимира Зеленского встать на защиту свободы слова.

Люди пришли, чтобы поддержать журналистов, выступить против попыток политической цензуры и остановить наступление на свободу Украины, — заявил присутствующий на митинге депутат Верховной рады Юрий Павленко. Также один из лидеров...