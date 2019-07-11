Евросоюз готовит санкции против Турции за геологоразведку в водах Кипра
Мария Кузнецова
11:56, 11 июля 2019
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Европейский союз рассматривает введение ограничительных мер в отношении Турции из-за незаконных геологоразведочных работ у побережья Кипра.
Из-за продолжения незаконных геологоразведочных работ Турции ЕС решил отказаться от дальнейших встреч на высоком уровне на неопределённое время, — сообщает Reuters.
Совет ЕС намерен также приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению по воздушному транспорту, сократить финансовую поддержку Турции в следующем году и призвать Европейский инвестбанк пересмотреть свою деятельность в отношении этой страны.
Как писал News.ru, Россия раскритиковала Турцию за намерение вести новые буровые работы к северо-востоку от Кипра на территории его исключительной экономической зоны. По мнению российского дипведомства, такое поведение Анкары не может способствовать созданию условий для жизнеспособного решения кипрской проблемы. Активная геологоразведочная деятельность Турции на кипрском шельфе связана с тем, что там были обнаружены запасы газа. Их разработка уже положила начало «альянсу» трёх стран — Кипра, Греции и Израиля, который получил поддержку США. Анкара считает запасы газа своими.