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Евросоюз готов перенести Brexit

Ik Aldama/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Европейский союз готов отложить Brexit на вторую половину текущего года, сообщили дипломатические источники.

По их данным, ЕС, скорее всего, согласится продлить переговоры по выходу Великобритании из состава организации, которые на текущий момент должны завершиться 29 марта.

Источники отмечают, что Brexit может произойти и после первой сессии нового состава Европарламента в июле.

При этом один из дипломатов рассказал, что в Евросоюзе сохраняются разногласия по этой теме. Например, некоторые считают, что Великобритании можно предоставить дополнительное время, а другие заявляют, что выход должен состояться в установленный срок, передаёт Bloomberg.

По данным The Times, члены союза рассматривают возможность перенести Brexit на 2020 год.

Ранее News.ru писал, что британский премьер-министр Тереза Мэй прокомментировала голосование в палате общин, во время которого депутаты выразили доверие её правительству. По словам политика, королевство в любом случае выйдет из Евросоюза.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #Brexit #евросоюз
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