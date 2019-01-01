Евросоюз призвали возглавить борьбу с изменением климата

https://news.ru/storage/news/f51fa7d1c542a4e8e935e312cfb9c36c/6c1e76f9-8f0e-46ad-b1ce-0baacfb02ec9_850.jpg Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Президент Финляндии Саули Ниинистё поддержал инициативу своего австрийского коллеги Александра Ван дер Беллена о признании лидирующей роли ЕС в борьбе с климатическими изменениями на Земле. Финский лидер поблагодарил федерального президента за призыв к более амбициозным действиям.

Австрийский политик в ходе всемирного саммита в защиту климата заявил, что выход США из Парижского соглашения по климату должен стать толчком для Евросоюза к активному спасению планеты, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что уровень Мирового океана поднимется на десятки метров, если весь лёд растает. Об этом заявил сотрудник Института географии РАН Николай Осокин. Учёные NASA в одном из последних отчётов предупредили, что ряд ледников на восточном побережье Антарктиды, некогда признававшихся стабильными, начали «страдать» от глобального потепления.