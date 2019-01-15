Европарламент заговорил о бесправии граждан ЕС в Британии

Европарламент настаивает на том, что права граждан Евросоюза после Brexit должны быть защищены. Заявление появилось после голосования в Великобритании.
О защите прав оставшихся в Британии европейцев заговорил координатор Европарламента по процедуре Ги Верхофстадт, сообщает ТАСС.
«Права граждан должны быть защищены», — заявил он.
Ранее News.ru сообщал, что глава Евросовета Дональд Туск признал невозможным соглашение об условиях выхода Британии из Европейского союза.
Британский парламент проголосовал против предложенного премьером Терезой Мэй соглашения с Евросоюзом по выходу страны из содружества. За него выступили 202 парламентария, против — 432.