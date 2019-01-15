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Европарламент заговорил о бесправии граждан ЕС в Британии

Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Европарламент настаивает на том, что права граждан Евросоюза после Brexit должны быть защищены. Заявление появилось после голосования в Великобритании.

О защите прав оставшихся в Британии европейцев заговорил координатор Европарламента по процедуре Ги Верхофстадт, сообщает ТАСС.

«Права граждан должны быть защищены», — заявил он.

Ранее News.ru сообщал, что глава Евросовета Дональд Туск признал невозможным соглашение об условиях выхода Британии из Европейского союза.

Британский парламент проголосовал против предложенного премьером Терезой Мэй соглашения с Евросоюзом по выходу страны из содружества. За него выступили 202 парламентария, против — 432.


#Brexit #евросоюз #европарламент
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