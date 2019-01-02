Европа откажется от «денег бен Ладена»

ЕС начнёт изымать из оборота купюры по 500 евро. Выпуск так называемых «денег бен Ладена» прекратится в конце января текущего года.
Своё название банкноты получили из-за активного использования соратниками бывшего террориста № 1 при отмывании денег и финансировании боевиков, пишет РИА Новости. С 27 января 17 из 19 национальных ЦБ остановят печатный станок по производству 500-евровых купюр. Австрии и Германии по логистическим причинам разрешили отложить принятие решения до 26 апреля.
По данным ЕЦБ, общая стоимость «денег бен Ладена» составляет €261 млрд. В обращении находится свыше 500 млн банкнот.
Ранее News.ru сообщал о 20-летнем юбилее валюты ЕС. Её ввели в безналичное обращение 1 января 1999 года.