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Европа откажется от «денег бен Ладена»

Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

ЕС начнёт изымать из оборота купюры по 500 евро. Выпуск так называемых «денег бен Ладена» прекратится в конце января текущего года.

Своё название банкноты получили из-за активного использования соратниками бывшего террориста № 1 при отмывании денег и финансировании боевиков, пишет РИА Новости. С 27 января 17 из 19 национальных ЦБ остановят печатный станок по производству 500-евровых купюр. Австрии и Германии по логистическим причинам разрешили отложить принятие решения до 26 апреля.

По данным ЕЦБ, общая стоимость «денег бен Ладена» составляет €261 млрд. В обращении находится свыше 500 млн банкнот.

Ранее News.ru сообщал о 20-летнем юбилее валюты ЕС. Её ввели в безналичное обращение 1 января 1999 года.


#евро #европа #УсамаБенЛаден
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