Европа откажется от «денег бен Ладена»

https://news.ru/storage/news/40ebfe427252ca0dafc655586fd434a2/69c367dd-5c83-4586-8fd8-f9df3ed849b1_850.jpg Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

ЕС начнёт изымать из оборота купюры по 500 евро. Выпуск так называемых «денег бен Ладена» прекратится в конце января текущего года.

Своё название банкноты получили из-за активного использования соратниками бывшего террориста № 1 при отмывании денег и финансировании боевиков, пишет РИА Новости. С 27 января 17 из 19 национальных ЦБ остановят печатный станок по производству 500-евровых купюр. Австрии и Германии по логистическим причинам разрешили отложить принятие решения до 26 апреля.

По данным ЕЦБ, общая стоимость «денег бен Ладена» составляет €261 млрд. В обращении находится свыше 500 млн банкнот.

Ранее News.ru сообщал о 20-летнем юбилее валюты ЕС. Её ввели в безналичное обращение 1 января 1999 года.