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Европа начнёт торговлю с Ираном в условиях санкций США

Ahmad Halabisaz/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Франция, Германия и Великобритания создадут механизм расчётов с Ираном, который позволит поддерживать экономические связи с этой страной в условиях санкций США. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Такой механизм в виде независимой европейской структуры будет уже в ближайшие дни создан Францией совместно с Великобританией и Германией» — сказал Ле Мэр на радиостанции France Inter.

Структура будет выполнять посреднические функции, которые позволят европейским компаниям вести торговлю с Ираном. Кроме того, Иран сможет с помощью данной организации продавать нефть, передаёт AFP.

Как ранее писал News.ru, известную своими терактами Организацию моджахедов иранского народа (ОМИН) подозревают в финансировании одной из испанских ультраправых партий, которая имеет поддержку бывшего стратега Белого дома Стивена Бэннона. Долгое время законы Испании запрещали вносить на счета, связанные с политиками и политическими организациями, средства, «которые исходят от иностранных лиц». Однако в 2013 году законодательство было скорректировано.


#иран #санкции #европа
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