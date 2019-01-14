Напавший на музей в Бельгии связан с терактом в Париже

https://news.ru/storage/news/6a8c1db2edfa5345458b08ee7eb5ea49/68caedc2-9e3d-4ff1-8433-1d4de7c927a1_850.jpg Dirk Waem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Следователи Бельгии и Франции установили, что французский гражданин алжирского происхождения Мехди Неммуш связан с группой террористов, ответственной за атаки в Париже в ноябре 2015 года. Мужчину обвиняют в осуществлении теракта в еврейском музее Брюсселя в 2014 году.

По данным следствия, Неммуш в январе 2014 года регулярно созванивался с координатором нападения в столице Франции бельгийцем Абдельхамидом Абаудом, который был ликвидирован правоохранителями спустя пять дней после терактов. Кроме того, в 2013 году боевики вместе воевали в Сирии на стороне террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Также Неммуш находился в бельгийской тюрьме в Брюгге, куда был помещён главный подозреваемый по делу о терактах в Париже Салах Абдеслам, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что группу боевиков ИГ задержали арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) на востоке Сирийской Республики. Предположительно, двое из них являются российскими гражданами.