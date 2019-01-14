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Напавший на музей в Бельгии связан с терактом в Париже

Dirk Waem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Следователи Бельгии и Франции установили, что французский гражданин алжирского происхождения Мехди Неммуш связан с группой террористов, ответственной за атаки в Париже в ноябре 2015 года. Мужчину обвиняют в осуществлении теракта в еврейском музее Брюсселя в 2014 году.

По данным следствия, Неммуш в январе 2014 года регулярно созванивался с координатором нападения в столице Франции бельгийцем Абдельхамидом Абаудом, который был ликвидирован правоохранителями спустя пять дней после терактов. Кроме того, в 2013 году боевики вместе воевали в Сирии на стороне террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Также Неммуш находился в бельгийской тюрьме в Брюгге, куда был помещён главный подозреваемый по делу о терактах в Париже Салах Абдеслам, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что группу боевиков ИГ задержали арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) на востоке Сирийской Республики. Предположительно, двое из них являются российскими гражданами.


#Франция #терроризм #следствие #бельгия #музей #Париж
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