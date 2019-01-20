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Эстонский журналист придумал план войны с Россией

SANDER ILVEST/imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Таллину следует закупить ракеты, способные разрушить Петербург, и военные корабли, которые будут мешать торговому флоту России. Так считает эстонский журналист Вахур Кооритс, опубликовавший свой план обеспечения госбезопасности страны.

В условиях царящей в мире политической нестабильности нужно бросить все силы на сдерживание своего восточного соседа, пишет представитель СМИ в «Эстонской дневной газете».

По его мнению, российско-эстонская война из-за неравенства сил будет слишком быстрой, поэтому властям прибалтийской республики в случае столкновения необходимо обеспечить Москве крупные неприятности. Например, лишив Россию Петербурга и торговых путей в Прибалтике.

«Сдерживание для нападающего — страх того, что при нападении он сам будет избит», — резюмировал сотрудник масс-медиа..

Как сообщал News.ru, силовики Эстонии и других стран в 21-й раз проводят военно-спортивную игру «Десант Утриа», названную так в честь сражения эстонских и финских солдат с Красной армией у деревни Утриа в начале 1919 года, в результате которого советские войска были вытеснены из Нарвы. Участники игры должны пройти 60-километровый маршрут с препятствиями на северо-востоке страны, продвигаясь в сторону Нарвы, как это было 100 лет назад.


#ПЕТЕРБУРГ #война #эстония
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