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Вице-премьер и министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил об отсутствии в странах Прибалтики так называемой российской угрозы.

Он отметил, что в регионе сейчас более-менее спокойно, а горячая точка на сегодняшний день располагается на Ближнем Востоке. По его мнению, ни одна из сторон (ЕС, США и Россия) не хочет конфликта в этом районе, так как это не принесёт никому пользы.

Все понимают, что горячие точки сегодня на юге, — отметил Хельме.

На вопрос о возможности нападения со стороны РФ он ответил, что не верит в это сейчас. Однако он не знает, что будет через 10–15 лет.

Как писал News.ru, новый президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что сохранит курс страны на евроинтеграцию и на отношения с Евросоюзом и Соединёнными Штатами.