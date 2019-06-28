Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) призвал рассмотреть вопрос об отзыве делегации своей страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после того, как в ней подтвердили полномочия российской делегации.
Мы считаем, что Эстония должна приостановить участие в организации, которая утратила свой моральный авторитет, — цитирует РИА Новости сообщение EKRE.
В EKRE уверены, что право голоса России в ПАСЕ было восстановлено «под волевым руководством ведущих стран Европы».
Как писал News.ru, группа наблюдателей ПАСЕ отправится на Украину в начале июля для мониторинга предвыборной кампании перед парламентскими выборами. По предварительным данным, делегаты из Нидерландов, Сан-Марино, Польши, Болгарии и Азербайджана встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главой МВД. Граждане России в группу наблюдателей от ПАСЕ не вошли.