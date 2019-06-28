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Вашингтон сделает всё от него зависящее, чтобы проблема денуклеаризации КНДР навсегда ушла в прошлое и Корейский полуостров навсегда стал территорией, свободной от ядерного оружия.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил госсекретарь США Майкл Помпео по результатам встречи в Пханмунджоме лидеров Северной Кореи и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Глава Госдепа выразил...