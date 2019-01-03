Неграждан и россиян в Эстонии становится всё меньше

https://news.ru/storage/news/5223d2d632e4c0203fea529448b66262/d3d6947d-6963-4dff-a0ae-6675e3419a7d_850.jpg EERO VABAMAGI/imago stock&people/Global Look Press

Количество неграждан в Эстонии за год сократилось более чем на две тысячи человек. Меньше стало и россиян, которые живут на территории страны.

По состоянию на 1 января, в прибалтийской республике проживали чуть более 76,1 тыс. неграждан, тогда как год назад их количество составляло порядка 78,4 тыс. Граждан России стало около 88,8 тыс человек, а было чуть более 89,7 тыс.

Общая численность населения Эстонии составляет 1,3 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД страны.

Неграждане страны после выхода республики из состава СССР в 1991 году были лишены большинства политических прав, в том числе возможности голосовать на парламентских выборах и на выборах в Европарламент, а также участвовать в референдумах и работать на государственной службе.

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас на русском языке поздравил жителей страны с Новым годом. Он пожелал им успехов и удачи в 2019 году, а далее продолжил речь уже на эстонском.