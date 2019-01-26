Эстония готова взять на себя организацию саммита НАТО

https://news.ru/storage/news/a5858cace486c4dad2925d58f2d95b6a/ef36330e-f634-45ec-bd40-42dbee6012fe_850.jpg Eric Lalmand/Global Look Press

Эстония готова принять саммит НАТО в 2019 году. Страна этого достойна, потому что много лет вносит заметный вклад в обеспечение мира и безопасности, считает премьер Эстонии Юри Ратас.

Также он отметил рекордные расходы на оборону: из государственного бюджета на эти цели было выделено 585 млн евро – 2,2% ВВП.

«Эстония сохраняет оборонные расходы на уровне более 2% от ВВП и участвует в международных операциях. Если появится возможность, то мы готовы организовать саммит НАТО», — заявил Ратас.

Премьер напомнил, что в 2018 году на саммите НАТО в Брюсселе следующее заседание альянса планировалось в конце 2019 года, однако решение о месте проведения не принято.

Как сообщал News.ru, впервые в истории Эстонии прошла акция «Женский марш» за гендерное равноправие. Через исторический центр Таллина 19 января прошли около полутысячи женщин и поддерживающих их борьбу против дискриминации мужчин. Представительницы прекрасного пола заявили о своём требовании равной с мужчинами зарплаты и идентичных возможностей для карьерного роста.