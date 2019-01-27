Ультрасовременным стелс-эсминцем похвастался Пентагон

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В состав Военно-морских сил США вошёл малозаметный для радаров ракетный эсминец «Майкл Монсур». Торжественная церемония прошла на базе ВМС США «Норт-Айленд» в Сан-Диего, говорится в сообщении Пентагона.

По словам министра ВМС США Ричарда Спенсера, новый ультрасовременный стелс-эсминец является одним из самых боеспособных средств, которым располагают Соединённые Штаты.

Стоимость «Майкла Монсура составляет $4,5 млрд. Эсминец-невидимка проекта DDG-1001 предназначен для обеспечения доминирования флота в прибрежных акваториях, поражения наземных целей, а также проведения атак против надводных кораблей.

Ранее News.ru писал о том, что в России идёт подготовка к строительству атомных эсминцев «Лидер», которые расширят возможности флота в дальней морской зоне. Эсминец-невидимка будет оснащён последним вооружением.