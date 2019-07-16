https://static.news.ru/photo/4bd932b6-a7c8-11e9-88fb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zuma\TASS

Российский борт с новой партией деталей и вооружений для зенитных ракетных систем С-400 прибыл в Турцию. Об этом сообщило министерство обороны страны.

Шестнадцатого июля в рамках исполнения контрактных обязательств, самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России осуществили очередную поставку в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400, — приводит текст сообщения РИА Новости .

Поставки выполняются согласно ранее подписанным контрактам между президентом РФ Владимиров Путиным и президентом Турции Таийпом Эрдоганом. Сумма сделки составила около $2,5 млрд. Договор между странами предполагает совместное производство систем ПВО и передачу турецкой стороне некоторых технологий.

О том, сколько в общей сложности рейсов потребуется для переброски комплектующих С-400, официальной информации нет. Ранее, как писал News.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что процесс может завершиться к апрелю 2020 года.