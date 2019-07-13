https://static.news.ru/photo/1c85ff84-a5a8-11e9-8f2b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ivan Abreu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Китая снова арестовали гражданина Канады. Его имя и причины задержания в ведомстве не раскрывают. До этого в КНР заключили под стражу ещё двух.

Консульство Канады уже оказывает необходимую помощь, сообщает ТАСС .

В 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения из-за ареста в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. После этого китайские правоохранительные органы задержали бывшего канадского дипломата Майкла Коврига, а затем главу международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange, также являющегося гражданином Канады.

Ранее News.ru писал, что Ваньчжоу подала в суд на федеральное правительство страны, агентство пограничных служб и королевскую конную полицию Канады за нарушение её конституционных прав. Это связано с арестом Ваньжоу на территории государства по обвинению в мошенничестве.