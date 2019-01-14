Ещё один храм УПЦ захвачен на Украине

https://news.ru/storage/news/05b44c09fcc4536804829cb458592986/6ce52b3e-421b-4173-b624-6c0b684423f8_850.jpg Павел Линник/facebook

Украинские радикалы захватили Свято-Николаевский храм в Житомирской области. Они ворвались в помещение церкви и угрожали прихожанам и представителям духовенства.

Об инциденте сообщил протоиерей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) Павел Линник. По его словам, нападавшие действовали при участии сельской администрации и националистической партии «Свобода».

«Вот как строится Стамбульский патриархат на Украине. Делайте выводы», — написал он на своей странице в Facebook.

Священнослужитель также попросил верующих молиться о храме.

Ранее, как сообщал News.ru, сторонники новой Православной церкви Украины захватили Свято-Михайловский храм в Волынской области. До этого он принадлежал УПЦ.