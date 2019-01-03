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ЕС выделил Украине сотни миллионов евро

Nazar Furyk/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Украина получила от Европейского союза помощь в размере 272,5 млн евро. Самая большая часть этих денег (104 млн евро) должна пойти на поддержку энергоэффективности.

55,5 млн евро будут направлены на государственное управление финансами, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли страны. 58 млн евро пойдёт на повышение эффективности преобразований в сфере среднего специального образования, 37 млн — на развитие потенциала государственных органов власти, а ещё 18 млн — на обмены и стажировки граждан в европейских странах.

Ранее News.ru писал, что многие жители Украины не одобряют работу президента Петра Порошенко и его правительства. Согласно результатам опроса, проведённого центром социологических исследований «София», 59,8% респондентов не одобряют работу главы государства, 22,1% «скорее не одобряют». Лишь 10,7% ответили, что «скорее одобряют».


#украина #деньги #европа
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