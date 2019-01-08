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ЕС вводит санкции против иранской разведки

Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

ЕС подтвердил готовность ввести санкции против разведслужбы Ирана из-за подготовки покушения на территории Дании.

По словам главы датского МИДа Андерса Самуэльсена, это очень важный день для Евросоюза. Разведслужба Ирана строила заговор с целью убийства на территории европейской страны, и это не должно было остаться без ответных мер.

«Сильный сигнал со стороны ЕС о том, что мы не примем такого поведения в Европе», — заявил он в своём Twitter.

Ранее News.ru писал о том, что Биньямин Нетаньяху и помощник главы США по нацбезопасности Джон Болтон обсудят сдерживание иранской агрессии  в Сирии после вывода американских войск с территории САР. Об этом заявил сам израильский премьер на заседании национального правительства.


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