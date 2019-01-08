ЕС вводит санкции против иранской разведки

https://news.ru/storage/news/ea67253e5fc251248d5ddaa9c0260edf/9b990149-3902-4497-8054-2938c509afb8_850.jpg Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ЕС подтвердил готовность ввести санкции против разведслужбы Ирана из-за подготовки покушения на территории Дании.

По словам главы датского МИДа Андерса Самуэльсена, это очень важный день для Евросоюза. Разведслужба Ирана строила заговор с целью убийства на территории европейской страны, и это не должно было остаться без ответных мер.

«Сильный сигнал со стороны ЕС о том, что мы не примем такого поведения в Европе», — заявил он в своём Twitter.

Ранее News.ru писал о том, что Биньямин Нетаньяху и помощник главы США по нацбезопасности Джон Болтон обсудят сдерживание иранской агрессии в Сирии после вывода американских войск с территории САР. Об этом заявил сам израильский премьер на заседании национального правительства.