ЕС вводит санкции против иранской разведки

ЕС подтвердил готовность ввести санкции против разведслужбы Ирана из-за подготовки покушения на территории Дании.
По словам главы датского МИДа Андерса Самуэльсена, это очень важный день для Евросоюза. Разведслужба Ирана строила заговор с целью убийства на территории европейской страны, и это не должно было остаться без ответных мер.
«Сильный сигнал со стороны ЕС о том, что мы не примем такого поведения в Европе», — заявил он в своём Twitter.
Ранее News.ru писал о том, что Биньямин Нетаньяху и помощник главы США по нацбезопасности Джон Болтон обсудят сдерживание иранской агрессии в Сирии после вывода американских войск с территории САР. Об этом заявил сам израильский премьер на заседании национального правительства.