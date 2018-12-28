ЕС ужесточил контроль на границе Шенгенской зоны

https://news.ru/storage/news/08bb1caacd27c069267fcffc5abc5bc3/ed50cb7e-bef1-4c47-94b0-c841d7bc5a29_850.jpg Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Новые правила, усиливающие Шенгенскую информационную систему, официально вступили в силу.

С 28 декабря 2018 года любой человек, представляющий потенциальную террористическую угрозу, будет находиться под наблюдением информационных систем по безопасности, границам и миграции.

Согласно новым правилам, государства — члены ЕС обязаны вносить в единую базу любую информацию о фактах либо подозрениях в причастности к терроризму.

Реформу Шенгенского кодекса предложила Европейская комиссия в октябре 2018 года. Все нормы обсуждались совместно с европейскими послами.

В ЕС утверждают, что данная база поможет пограничникам лучше определять личности пересекающих границы, что позволит полиции оперативнее проводить задержание опасных преступников и террористов.

Ранее стало известно, что Соединённое Королевство изменит правила подачи документов для получения британской визы. С начала 2019 года путешественники, подающие заявления в режиме онлайн, получат возможность использовать новую услугу визового центра TLS Connect, писал News.ru.