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ЕС ужесточил контроль на границе Шенгенской зоны

Marijan Murat/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Новые правила, усиливающие Шенгенскую информационную систему, официально вступили в силу. 

С 28 декабря 2018 года любой человек, представляющий потенциальную террористическую угрозу, будет находиться под наблюдением информационных систем по безопасности, границам и миграции. 

Согласно новым правилам, государства — члены ЕС обязаны вносить в единую базу любую информацию о фактах либо подозрениях в причастности к терроризму. 

Реформу Шенгенского кодекса предложила Европейская комиссия в октябре 2018 года. Все нормы обсуждались совместно с европейскими послами.

В ЕС утверждают, что данная база поможет пограничникам лучше определять личности пересекающих границы, что позволит полиции оперативнее проводить задержание опасных преступников и террористов.

Ранее стало известно, что Соединённое Королевство изменит правила подачи документов для получения британской визы. С начала 2019 года путешественники, подающие заявления в режиме онлайн, получат возможность использовать новую услугу визового центра TLS Connect, писал News.ru.


#туризм #виза #евросоюз #шенген
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