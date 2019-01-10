ЕС проигнорирует инаугурацию Мадуро

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Николас Мадуро

Евросоюз и государства — члены сообщества не направят своих представителей на церемонию инаугурации переизбранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако дипломаты будут продолжать выполнять свою работу.

«ЕС, тем не менее, продолжит политическим и дипломатическим путем содействовать мирному политическому и демократическому решению кризиса в Венесуэле, держа открытыми каналы связи со всеми основными заинтересованными сторонами», — заявила представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич.

Ранее ряд стран заявили, что не признают легитимность нового срока Мадуро, который продлится до 2025 года. О многочисленных нарушениях на выборах свидетельствовали и местные жители.

Ранее News.ru писал, что Николаса Мадуро не пригласили на инаугурацию президента Бразилии Жаира Болсонару. Это было сделано в знак уважения к народу Венесуэлы.