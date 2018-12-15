ЕС призывает Турцию отказаться от операции в Сирии

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Федерика Могерини

В ЕС обеспокоены заявлениями о возможной турецкой военной операции на северо-востоке Сирии. Турция — ключевой партнер Европейского союза, в том числе в решении кризиса в САР, заявила глава дипломатии Е С Федерика Могерини.

«Мы ожидаем, что турецкие власти будут воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут подорвать усилия коалиции против ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) или создать угрозу дополнительной нестабильности в Сирии», — говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Документ указывает на долгосрочные договорённости решения сирийского вопроса и борьбу против боевиков.

«Любое надежное решение сирийского конфликта требует подлинного политического перехода в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН и Женевским коммюнике 2012 года. Как один из гарантов Астанинского процесса Турция несет особую ответственность», — подчеркнула Могерини.

Ранее News.ru писал, что главы Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии. Лидеры двух стран провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили борьбу с террористическими угрозами по всему миру.