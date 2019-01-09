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ЕС призывает власти Китая освободить канадцев

Tan Chang/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что власти Китая должны освободить двух граждан Канады, которые были задержаны в декабре.

«ЕС призывает освободить канадских граждан, задержанных в Китае», —  написал Туск в своём Twitter.

Туск также рассказал, что у него состоялся телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого они обсудили произошедшее с гражданами Канады. 

Ранее китайские власти задержали предпринимателя Майкла Спейвора и бывшего дипломата Майкла Коврига. Майкл Спейвор занимался организацией турпоездок в Северную Корею. МИД КНР заявил, что канадцы подозреваются в «действиях, угрожающих национальной безопасности Китая».

Как писал News.ru, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что китайские правоохранительные органы незаконно задержали двух канадцев и призвал власти Китая освободить их.


#китай #ЕС #канада #ДональдТуск
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