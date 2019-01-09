ЕС призывает власти Китая освободить канадцев

https://news.ru/storage/news/aac94802e4035a97f34bcbe6ebcb2cde/25486ab7-19b9-43a8-85f7-09b96bf8216d_850.jpg Tan Chang/Xinhua/Global Look Press

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что власти Китая должны освободить двух граждан Канады, которые были задержаны в декабре.

«ЕС призывает освободить канадских граждан, задержанных в Китае», — написал Туск в своём Twitter.

Туск также рассказал, что у него состоялся телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого они обсудили произошедшее с гражданами Канады.

Good phone call with PM @JustinTrudeau. Both Canada and EU stand by the rule of law underpinning the global order. EU calls for the release of the Canadian citizens detained in China. — Donald Tusk (@eucopresident) 9 января 2019 г.

Ранее китайские власти задержали предпринимателя Майкла Спейвора и бывшего дипломата Майкла Коврига. Майкл Спейвор занимался организацией турпоездок в Северную Корею. МИД КНР заявил, что канадцы подозреваются в «действиях, угрожающих национальной безопасности Китая».

Как писал News.ru, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что китайские правоохранительные органы незаконно задержали двух канадцев и призвал власти Китая освободить их.