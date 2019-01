ЕС призывает власти Китая освободить канадцев

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что власти Китая должны освободить двух граждан Канады, которые были задержаны в декабре.

Туск также рассказал, что у него состоялся телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого они обсудили произошедшее с гражданами Канады.

Good phone call with PM @JustinTrudeau. Both Canada and EU stand by the rule of law underpinning the global order. EU calls for the release of the Canadian citizens detained in China.