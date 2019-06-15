https://static.news.ru/photo/d851cc12-8edc-11e9-8d2d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич обратилась к властям Белоруссии с просьбой пересмотреть исполнение в стране смертной казни и ввести мораторий на неё.

Поводом к этому стало очередное приведение в исполнение вынесенного в стране смертного приговора.

По словам Косьянчич, Евросоюз решительно осуждает случаи смертной казни в Белоруссии, так как это нарушает неотъемлемое право на жизнь, закреплённое во Всеобщей декларации прав человека.

ЕС повторяет свой решительный протест против смертных приговоров при любых обстоятельствах и призывает Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене, — цитирует Косьянчич ТАСС.

Белоруссия остаётся единственным в Европе государством, где применяется смертная казнь. За последние 20 лет в стране казнили более 400 человек.

Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор в отношение осуждённого за убийство трёх человек гражданина республики, писал News.ru.