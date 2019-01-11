ЕС поздравил Македонию с решением о переименовании

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Европейский союз поприветствовал решение парламента Македонии о внесении поправок в Конституцию, которые изменят название страны. Слова поддержки опубликованы от имени главы европейской дипломатии Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения политики добрососедства Йоханнеса Хана.

«Как политические лидеры, так и граждане продемонстрировали свою решимость воспользоваться этой уникальной и исторической возможностью для урегулирования одного из старейших споров в регионе и решительно продвигаться вперед по пути Европейского союза. ЕС решительно поддерживает это соглашение», — говорится в совместном заявлении.

Голосование в парламенте прошло 11 января. Поправки предполагают добавление слова «Северная» перед названием «Македония» во всём тексте.

Ранее News.ru писал о том, что переименование страны является одним из условий вступления в НАТО и Евросоюз.