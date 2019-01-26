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ЕС поставил ультиматум Мадуро: выборы или признание Гуайдо

Федерика Могерини Salerno/Euc/Ropi/Global Look Press

Федерика Могерини

в мире [ версия для печати ]

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский союз признает оппозиционера Хуана Гуайдо временным главой Венесуэлы, если президент Николас Мадуро не согласится на проведение внеочередных выборов. В своём решении Могерини апеллирует к конституции Венесуэлы.

«ЕС решительно призывает к срочному проведению свободных, прозрачных и заслуживающих доверия президентских выборов. В [противном случае] ЕС предпримет дальнейшие действия, в том числе по вопросу признания руководства страны в соответствии с 233-й статьей конституции Венесуэлы», — говорится в официальном заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

Ранее аналогичные заявления выпустили Париж, Берлин, Лондон и Мадрид. Российский МИД увидел в этом «дирижёрскую палочку» Вашингтона и расценил как нарушение суверенитета Венесуэлы, писал News.ru.


#венесуэла #евросоюз #ХуанГуайдо
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