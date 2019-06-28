https://static.news.ru/photo/060f0776-9b69-11e9-86f6-fa163e074e61_1024.jpg Вьетнамский рабочий на фабрике Фото: Pascal Deloche/Godong/Global Look Press

Европейский союз и Вьетнам договорились о свободной торговле и защите инвестиций. Соответствующий документ был подписан в Ханое.

В Европе рассчитывают, что это соглашение положительно скажется на дальнейшем экономическом развитии, укреплении торговых и инвестиционных связей между странами.

Договор теперь должен быть ратифицирован парламентами Вьетнама и 28 государств ЕС, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, заместитель министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковник Бе Суан Чыонг заявил, что страна продолжит покупать российское оружие. Он подчеркнул, что военная техника из РФ уже помогла стране в нескольких войнах.