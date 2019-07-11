Евросоюз готовит пакет санкционных мер против Турции, которая начала бурение в том районе Средиземного моря, который Республика Кипр считает своей исключительной экономической зоной. В числе потенциальных санкций — заморозка диалога с Анкарой на высшем уровне, отказ от каких бы то ни было кредитных дел с властями республики. Драфт законопроекта стал предметом обсуждения послов евросообщества на встрече в Брюсселе 11 июля. Уже 15 июля главы дипломатических ведомств ЕС могут принять соответствующий пакет, который Анкара вряд ли оставит без ответа. Эксперты предупреждают: риски вооружённой конфронтации в Восточном Средиземноморье по-прежнему велики.

Встреча послов ЕС 11 июля становится фактически предварительным этапом принятия антитурецких санкций. Вердикт законопроекту будет вынесен 15 июля.

В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работ в Турции (Евросоюз — News.ru) принимает решение заморозить переговоры по всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и пока не проводить дальнейшие встречи на высшем уровне, — гласит законопроект.

В драфте говорится, что Европейский совет даёт «зелёный свет» предложению Еврокомиссии сократить направленную Турции помощь в рамках кампании по интеграции республики в ЕС. Отказ от финансирования может продлиться до 2020 года. Документ с перечнем санкций также содержит пункт с предложением Европейскому инвестиционному банку пересмотреть кредитную активность в турецкой юрисдикции. Особенно это касается кредитования, которое финансируется государством. Продолжение буровых работ у берегов Кипра, говорится в законопроекте, может повлечь усиление запретительных мер.

Дополнительным поводом для разработки санкций стало прибытие к кипрским берегам второго бурового судна Турции под названием Yavuz. Первым на место ранее прибыло судно Fatih. Анкару, похоже, мало волнует то, что против неё настроена не только Никосия, но все европейские столицы. МИД Турецкой Республики выступил с заявлением, согласно которому страна обязуется и дальше защищать «права турок-киприотов на ресурсы континентального шельфа острова». В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что Евросоюз, похоже, больше не может быть нейтральным посредником в вопросе кипрского урегулирования. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, комментируя ситуацию, оставил Кипру и западным странам достаточно ограниченный выбор в отношении спорных газовых месторождений.

Либо богатство распределяется справедливо, либо находится общее решение, либо Турция продолжает защищать права киприотов-турок. Мевлют Чавушоглу министр иностранных дел Турции

Что делать с шельфом, может решать только Турецкая Республика, подчеркнул шеф турецкой дипломатии.

Впрочем, судьба турок-киприотов — это формальный предлог. В Анкаре больше всего опасаются, что задуманный Кипром, Грецией и Израилем газопровод EastMed, который будет распределять богатства спорных кипрских месторождений, в случае реализации нанесёт огромный ущерб амбициозному российско-турецкому проекту «Турецкий поток». Два этих проекта рассчитаны на европейского потребителя. Участие в EastMed еврейского государства, у берегов которого примерно 10 лет назад нашли газовое месторождение «Левиафан» (примерная оценка запасов — 450 млрд куб. м газа), в разы увеличивает проектную мощность трубы. Труба, как ожидается, свяжет Кипр, Грецию и Израиль с Италией. А с итальянской территории EastMed «пойдёт» в другие страны ЕС. Инвестиции в создание газопровода составляют около €6 млрд. Идея нашла одобрение не только в Европе, но и в США, которые, как кажется, ищут любой способ переориентировать свою восточно-средиземноморскую стратегию с Турции на какого-нибудь другого игрока.

Западные дипломаты на условиях анонимности в разговоре с изданием Al-Monitor заявили, что опасения по поводу спорных месторождений раздуты, и что Турция и Кипр едва ли находятся на грани вооружённой конфронтации. Однако в экспертной среде предостерегают от таких выводов. Аналитики обращают внимание на то, что конфликт вокруг прибрежных богатств необходимо рассматривать в более широком контексте турецкой стратегии по пересмотру своих отношений с Западом.

Если вы не проявляете интерес к энергетической архитектуре, вы не можете быть великой державой. Ещё вы нуждаетесь в военно-морском присутствии. Зенонас Циаррас эксперт Института исследований мира в Осло

Исследователи совсем не исключают, что действия турецкого руководства могут быть сигналом для всех её противников и недавних союзников.