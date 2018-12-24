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ЕС готов помочь пострадавшим от цунами индонезийцам

Dasril Roszandi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Евросоюз выражает соболезнования и сообщает о готовности оказать помощь тем, кто пострадали от цунами в Индонезии. Соответствующее заявление за подписями главы дипломатии Федерики Могерини и члена Еврокомиссии по гуманитарной помощи Христоса Стилианидеса распространил Брюссель.

В документе отмечено, что из-за стихии много людей погибли, ранены, пропали без вести. В связи с этим активирована служба экстренного спутникового картографирования ЕС «Коперник», в режиме готовности находятся эксперты ЕС по гуманитарным вопросам.

«Наши мысли о жертвах и всех пострадавших, а также о том, что службы экстренной помощи прилагают все усилия для спасения жизней и помощи нуждающимся. Мы выражаем соболезнования тем, кто потерял близких», — цитирует документ РИА Новости. «Мы готовы предложить любую необходимую помощь и внимательно следим за ситуацией», — сказано в заявлении.

Ранее News.ru сообщал, что папа римский Франциск выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Индонезии и призвал верующих молиться за пострадавших от стихии. Об этом понтифик говорил во время воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.


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