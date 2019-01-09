Эрик Чунинг стал главой аппарата Пентагона

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Эрик Чунинг (в центре)

Эрик Чунинг назначен новым главой аппарата Минобороны США. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

«Эрик Чунинг занял пост главы аппарата министра обороны. С октября 2017 года Чунинг занимал должность заместителя помощника министра обороны по промышленной политике», — говорится в сообщении.

Пентагон также покинули глава министерства Джеймс Мэттис, специальный представитель по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгерк и пресс-секретарь Дана Уайт, информирует телеканал «360».

Как ранее писал News.ru, предложение президента США Дональда Трампа занять пост министра обороны отвергли уже как минимум два человека.

Американский лидер предлагал вакантную должность бывшему сенатору-республиканцу Джону Кайлу и отставному генералу Джеку Кину.