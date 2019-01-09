USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent59.44 $ Bitcoin4,049.09 $
МОСКВА-14°C14:20
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Эрик Чунинг стал главой аппарата Пентагона

Эрик Чунинг (в центре) twitter.com/aimphotonics

Эрик Чунинг (в центре)

в мире [ версия для печати ]

Эрик Чунинг назначен новым главой аппарата Минобороны США. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

«Эрик Чунинг занял пост главы аппарата министра обороны. С октября 2017 года Чунинг занимал должность заместителя помощника министра обороны по промышленной политике», — говорится в сообщении.

Пентагон также покинули глава министерства Джеймс Мэттис, специальный представитель по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгерк и пресс-секретарь Дана Уайт, информирует телеканал «360».

Как ранее писал News.ru, предложение президента США Дональда Трампа занять пост министра обороны отвергли уже как минимум два человека.

Американский лидер предлагал вакантную должность бывшему сенатору-республиканцу Джону Кайлу и отставному генералу Джеку Кину.


самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
спорт
Тутберидзе посвятила Медведевой пост в Instagram

читайте также
в мире 23:09, 7 января 2019
Трамп не нашёл желающих на пост главы Пентагона
в мире 09:59, 6 января 2019
Глава аппарата Пентагона покинул должность
в мире 06:02, 6 января 2019
Умер экс-глава Пентагона Гарольд Браун
Лента новостей
экономика 14:09
РФ сохранит место среди крупнейших экономик мира
спорт 14:05
Малкин вместе с «Питтсбургом» помог пострадавшим от взрыва
общество 14:04
Дети Приамурья катаются с горок из замёрзших сточных вод
общество 14:04
«Аэрофлот» назвал условие присвоения самолёту имени Летова
спорт 13:55
Олимпийская чемпионка обвинила тренера в изнасиловании
Другие новости
в мире 13:37
Торговые переговоры США и Китая завершились
в мире 13:31
Экс-глава ЦРУ: Путин — подарок для НАТО
в мире 13:25
МИД РФ предупредил о новых протестах «жёлтых жилетов»
в мире 12:31
Суд Токио отказал экс-главе Nissan в освобождении
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top