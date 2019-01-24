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Эрдоган заявил о шоке после решения Трампа по Венесуэле

Реджеп Тайип Эрдоган Xinhua/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

в мире [ версия для печати ]

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он был шокирован решением главы Белого дома Дональда Трампа признать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом.

«Я был шокирован отношением Трампа к ситуации в Венесуэле. Необходимо уважать того, кто одержал победу на выборах», — сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Анкаре.

Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает против любых антидемократических действий.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо принёс присягу на митинге в Каракасе. Помимо США, его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Венесуэлу охватили массовые демонстрации в поддержку Гуайдо. Российская Федерация поддерживает действующего президента Николаса Мадуро. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес рассказал, что в стране происходит государственный переворот. Ранее он говорил, что армия не признает Гуайдо президентом Венесуэлы.

Как писал News.ru, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сообщил, что военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы может быть свернуто.


#венесуэла #эрдоган #турция #николасмадуро
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