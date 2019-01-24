Эрдоган заявил о шоке после решения Трампа по Венесуэле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он был шокирован решением главы Белого дома Дональда Трампа признать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом.
«Я был шокирован отношением Трампа к ситуации в Венесуэле. Необходимо уважать того, кто одержал победу на выборах», — сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Анкаре.
Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает против любых антидемократических действий.
23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо принёс присягу на митинге в Каракасе. Помимо США, его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Венесуэлу охватили массовые демонстрации в поддержку Гуайдо. Российская Федерация поддерживает действующего президента Николаса Мадуро. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес рассказал, что в стране происходит государственный переворот. Ранее он говорил, что армия не признает Гуайдо президентом Венесуэлы.
Как писал News.ru, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сообщил, что военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы может быть свернуто.