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Эрдоган: вывод войск США из Сирии должен быть спланирован

U.S. Department of Defense Current Photos/flickr.com

в мире [ версия для печати ]

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вывод войск Соединённых Штатов с территории Сирии должен быть тщательно спланирован и согласован с надёжными партнёрами.

«Президент Трамп принял правильное решение о выходе из Сирии. Вывод американских войск, однако, должен быть тщательно спланирован и проведён в условиях сотрудничества с надёжными партнерами, чтобы обеспечить интересы США, мирового сообщества и сирийского народа», — написал Эрдоган в статье, опубликованной в The New York Times.

По его словам, Турция является единственной страной — членом НАТО, чья армия способна выполнить эту задачу.

Как ранее писал News.ru, журналисты издания The National Interest назвали вывод войск из Афганистана, о котором заявил американский президент Дональд Трамп, поражением США в войне, которая длится уже 17 лет.


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