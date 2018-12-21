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Эрдоган: «Турция не претендует на сирийские территории»

Реджеп Тайип Эрдоган Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

в мире [ версия для печати ]

Турция не намерена идти на уступки в вопросах собственной безопасности, заявил президент Реджеп Эрдоган. По его словам, при этом государство не претендует на какие-либо сирийские территории.

Турецкий лидер подчеркнул, что страна решительно настроена противостоять террористическим нападениям из Сирии, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Турция примет все необходимые меры, чтобы зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые страна приобретает у России, не стали проблемой для американских истребителей пятого поколения F-35, которые республика закупает у США. О разграничении сфер интересов заявили в Министерстве иностранных дел.


#сирия #эрдоган #турция
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