Эрдоган: «Турция не претендует на сирийские территории»

Турция не намерена идти на уступки в вопросах собственной безопасности, заявил президент Реджеп Эрдоган. По его словам, при этом государство не претендует на какие-либо сирийские территории.
Турецкий лидер подчеркнул, что страна решительно настроена противостоять террористическим нападениям из Сирии, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что Турция примет все необходимые меры, чтобы зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые страна приобретает у России, не стали проблемой для американских истребителей пятого поколения F-35, которые республика закупает у США. О разграничении сфер интересов заявили в Министерстве иностранных дел.