Эрдоган: турецкую армию невозможно сломить

https://news.ru/storage/news/b9e1aeff7943a92119d2d074aacaea35/d3b78858-6e87-4af6-b323-3d295325b27d_850.jpg Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган

Боевой дух турецкой армии крепок, и сломить его невозможно, заявил президент республики Реджеп Эрдоган после взрывов в сирийском городе Африн. Жертвами теракта стали минимум десять человек.

«Террористы не смогут сломить решимость турецкой армии в Африне. Наша борьба продолжится при необходимости и в Африке, и в Джераблусе, и в Эль-Бабе», — цитирует лидера ТАСС.

Анкара провела на территории САР две военные кампании — «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» — и создала буферную зону безопасности между приграничными населёнными пунктами Аазаз и Джараблус.

Ранее News.ru сообщал о судебном преследовании в Турции сотрудника американского консульства в Стамбуле. По данным правоохранителей, Метин Топуз поддерживал тесные связи с террористами из группировки ФЕТО. Истцами выступают действующий глава государства Эрдоган и бывший премьер республики Бинали Йылдырым.