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Эрдоган: турецкую армию невозможно сломить

Президент Турции Реджеп Эрдоган Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган

в мире [ версия для печати ]

Боевой дух турецкой армии крепок, и сломить его невозможно, заявил президент республики Реджеп Эрдоган после взрывов в сирийском городе Африн. Жертвами теракта стали минимум десять человек.

«Террористы не смогут сломить решимость турецкой армии в Африне. Наша борьба продолжится при необходимости и в Африке, и в Джераблусе, и в Эль-Бабе», — цитирует лидера ТАСС.

Анкара провела на территории САР две военные кампании — «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» — и создала буферную зону безопасности между приграничными населёнными пунктами Аазаз и Джараблус.

Ранее News.ru сообщал о судебном преследовании в Турции сотрудника американского консульства в Стамбуле. По данным правоохранителей, Метин Топуз поддерживал тесные связи с террористами из группировки ФЕТО. Истцами выступают действующий глава государства Эрдоган и бывший премьер республики Бинали Йылдырым.


#сирия #турция #Африн
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