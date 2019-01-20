Эрдоган: турецкую армию невозможно сломить

Боевой дух турецкой армии крепок, и сломить его невозможно, заявил президент республики Реджеп Эрдоган после взрывов в сирийском городе Африн. Жертвами теракта стали минимум десять человек.
«Террористы не смогут сломить решимость турецкой армии в Африне. Наша борьба продолжится при необходимости и в Африке, и в Джераблусе, и в Эль-Бабе», — цитирует лидера ТАСС.
Анкара провела на территории САР две военные кампании — «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» — и создала буферную зону безопасности между приграничными населёнными пунктами Аазаз и Джараблус.
Ранее News.ru сообщал о судебном преследовании в Турции сотрудника американского консульства в Стамбуле. По данным правоохранителей, Метин Топуз поддерживал тесные связи с террористами из группировки ФЕТО. Истцами выступают действующий глава государства Эрдоган и бывший премьер республики Бинали Йылдырым.