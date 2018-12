Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Палестину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Политики обсудили предотвращение «неправильных шагов», которые могут затруднить решение палестинского вопроса.

В ходе разговора турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит поддерживать народ Палестины.

#BREAKING Turkey will continue to support Palestinian people, President Erdogan tells his Palestinian counterpart