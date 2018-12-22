Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Палестину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Политики обсудили предотвращение «неправильных шагов», которые могут затруднить решение палестинского вопроса.
В ходе разговора турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит поддерживать народ Палестины.
#BREAKING Turkey will continue to support Palestinian people, President Erdogan tells his Palestinian counterpart— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 22 декабря 2018 г.
Кроме того, главы государств обменялись мнениями по поводу переноса рядом стран своих посольств в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а также региональные вопросы.
Ранее News.ru писал, что Турция не намерена идти на уступки в вопросах собственной безопасности, заявил президент Реджеп Эрдоган. По его словам, при этом государство не претендует на какие-либо сирийские территории. Турецкий лидер подчеркнул, что страна решительно настроена противостоять террористическим нападениям из Сирии.