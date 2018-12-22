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Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Палестину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

в мире [ версия для печати ]

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Политики обсудили предотвращение «неправильных шагов», которые могут затруднить решение палестинского вопроса.

В ходе разговора турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит поддерживать народ Палестины.

Кроме того, главы государств обменялись мнениями по поводу переноса рядом стран своих посольств в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а также региональные вопросы.

Ранее News.ru писал, что Турция не намерена идти на уступки в вопросах собственной безопасности, заявил президент Реджеп Эрдоган. По его словам, при этом государство не претендует на какие-либо сирийские территории. Турецкий лидер подчеркнул, что страна решительно настроена противостоять террористическим нападениям из Сирии.


#эрдоган #палестина #турция
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